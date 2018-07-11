Комендатура Москвы проводит акцию «Образцовый мундир»

В её рамках военные патрули проверяют документы у военнослужащих, следят за их внешним видом, выполнением ими воинского приветствия, соблюдением дисциплины.

Патрульные наряды военной комендатуры Москвы проводят проверку военнослужащих на улицах столицы в рамках акции «Образцовый мундир».

На маршруты вышли 32 патрульных наряда военной полиции.

В рамках проводимой акции патрули проверяют документы у военнослужащих, следят за их внешним видом, выполнением ими воинского приветствия, соблюдением дисциплины.

В целом военные полицейские отмечают, что военнослужащие заботятся о своем внешнем виде и не нарушают установленных правил поведения в гарнизоне.