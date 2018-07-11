Ещё
Комендатура Москвы проводит акцию «Образцовый мундир»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комендатура Москвы проводит акцию «Образцовый мундир» 

ТК «Звезда» 11 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В её рамках военные патрули проверяют документы у военнослужащих, следят за их внешним видом, выполнением ими воинского приветствия, соблюдением дисциплины.
Патрульные наряды военной комендатуры Москвы проводят проверку военнослужащих на улицах столицы в рамках акции «Образцовый мундир».
На маршруты вышли 32 патрульных наряда военной полиции.
В рамках проводимой акции патрули проверяют документы у военнослужащих, следят за их внешним видом, выполнением ими воинского приветствия, соблюдением дисциплины.
В целом военные полицейские отмечают, что военнослужащие заботятся о своем внешнем виде и не нарушают установленных правил поведения в гарнизоне.
ТК «Звезда»: последние новости
Змеи заполонили населенные пункты Забайкалья после наводнения Более 30 тонн гуманитарной помощи доставлено в Сирию из Армении Легендарный летчик-испытатель Толбоев оценил проект европейского истребителя пятого поколения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками290
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала53
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС151
Умер Виктор Фетисов
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение