Законопроект о товарных интернет-агрегаторах рекомендован ко второму чтению в Госдуме

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект о товарных интернет-агрегаторах.

Ко второму чтению законопроекта поступила 22 поправки — 10 рекомендуются комитетом к принятию, 12 — к отклонению.

Одобренными комитетом поправками, в частности, вводится понятие «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)» — это организация независимо от организационно-правовой формы либо индивидуальный предприниматель, которые являются владельцами программы для электронных вычислительных машин или владельцами сайта или его страницы в интернете, которые предоставляют потребителю в отношении определенного товара (услуги) возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора купли-продажи, заключить его с продавцом, а также произвести предварительную оплату товара путем перевода денег владельцу агреготора в соответствии с законом.

Кроме того, уточняется обязанность продавца (исполнителя) предоставить владельцу агрегатора и размещать на своем сайте достоверную информацию о себе (перечень указан в документе), а также обязанность самого владельца агрегатора размещать информацию о себе и продавце на своем сайте или странице сайта в интернете. Указывается, что при изменении информации продавец в течение одного рабочего дня должен оповестить об этом владельца агрегатора, а агрегатор за это же время должен внести соответствующие изменения на сайте.

Также уточняется, в каких случаях владелец агрегатора несет ответственность за причиненные потребителю убытки.

«Законопроект разработан в целях совершенствования государственного управления в области защиты прав потребителей и усиления правовых гарантий защиты прав потребителей, приобретающих товары в информационно-телекоммуникационной сети интернет», — говорится в пояснительной записке.

Документом предлагается ввести понятие «агрегатор товаров (услуг)» в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию о товаре (услуге).

Кроме того, документом предусматривается ответственность таких агрегаторов за реальный ущерб, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре (услуге), продавце (исполнителе, изготовителе, импортере), на основании которой был заключен договор с потребителем.