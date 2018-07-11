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Боевой расчет ЗРС С-300ПС Северного флота занял второе место на конкурсе «Ключи от неба-2018»
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Боевой расчет ЗРС С-300ПС Северного флота занял второе место на конкурсе «Ключи от неба-2018» 

ТК «Звезда» 11 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
По итогам проведения всеармейского этапа конкурса профессионального мастерства специалистов зенитных ракетных войск «Ключи от неба» в подгруппе среди зенитных ракетных систем С-300ПС команда Северного флота заняла второе место.
Во всеармейском этапе конкурса приняли участие лучшие боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, С-300ПМ2, С-300ПС соединения противовоздушной обороны Северного флота.
В течение недели конкурсанты на штатной технике соревновались в выполнении задач по предназначению: боевой стрельбе по воздушным и баллистическим целям и имитационным пускам по самолетам условного противника, которые имитировали штурмовики Су-25 и истребители Су-30СМ. Помимо этого, оценивались специальная, тактическая, техническая, огневая, ракетно-стрелковая, автомобильная и физическая подготовка военнослужащих.
Боевое применение расчетов зенитных ракетных систем С-400, С-300ПС, С-300ПМ2 проходило на полигоне Телемба в Бурятии.
В ходе состязаний оценки команде выставлялись по балльной системе. Набранные командой баллы представляют собой сумму баллов всех расчетов, набранных ими за каждое соревнование.
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