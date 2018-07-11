Румыния в рамках НАТО хочет обеспечивать безопасность в регионе

"Румыния давно является не просто получателем безопасности. Румыния поняла, что те, кто входит в НАТО, разумеется, пользуются защитой альянса, но мы хотим сами стать поставщиками безопасности для всего региона — это значит иметь военные силы в очень хорошем состоянии, с хорошей подготовкой и хорошим оборудованием", — сказал Йоханнис журналистам на полях проходящего в Брюсселе 11-12 июля саммита НАТО.

Он напомнил, что Румыния выделяет на оборону 2% от ВВП.

"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу, мы понимаем, что значит роль поставщика безопасности. Поэтому мы (румынские военные. — Прим. ред.) представлены в большом количестве в Афганистане , например, в Ираке , в Косово и так далее", — добавил Йоханнис.