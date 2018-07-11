Мантуров открыл в Кирове предприятие по производству фанеры

Как сообщили в правительстве региона, производственная мощность деревообрабатывающего предприятия превысит 190 тыс. кубометров фанеры в год. Segezha Group планирует вложить в развитие завода более 6 млрд рублей.

Отметим, реализация инвестпрограммы Вятского фанерного комбината началась еще в 2016 году. Тогда было создано производство мощностью 93 тыс. кубометров фанеры в год. Работу получили около 1, 5 тысяч человек. В декабре 2017 комбинат вошел в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов.

Открывая производство, Денис Мантуров напомнил, что Россия является абсолютным лидером лесопромышленной отрасли, покрывает три четверти глобального спроса. «Этот проект входит в число приоритетных, суммарный объем инвестиций составил более 6 млрд рублей. На заводе будет установлено самое современное оборудование, обладающее высокой степенью автоматизации, — подчеркнул Денис Мантуров. — Запуск производства позволит предприятию нарастить объем продукции, усилить свои позиции не только на внутреннем, но и на внешних рынках».

После приветственной речи Мантуров наградил нескольких сотрудников завода благодарностями и правительственными грамотами. После завершения церемонии награждения слово взял Игорь Васильев. Он добавил, что запуск нового производства раз в полгода стал для области традиционным событием. Игорь Владимирович напомнил, что зимой начал работу фанерный завод в Мурашинском районе.

«Для области это еще 475 новых рабочих мест, рост налоговых отчислений в два раза и возможности для дальнейшего развития отрасли, — отметил глава региона. — Правительство региона всегда будет поддерживать инициативы инвесторов, которые готовы вкладываться в регион, в его инфраструктуру, выпускать конкурентоспособную продукцию».