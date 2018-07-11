Ракетчики 2-й общевойсковой армии ЦВО электронными пусками ракет из ОТРК «Искандер-М» уничтожили пункт управления условного противника под Астраханью

Пусковые установки были размещены на полигоне Капустин Яр, где военнослужащие проводят месячный лагерный сбор. Цели нужно было поразить на расстоянии более 130 километров.

Ракетчики 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа с дислокацией в Оренбургской области электронными пусками ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили пункт управления условного противника под Астраханью

Пусковые установки были размещены на полигоне Капустин Яр, где ракетчики проводят месячный лагерный сбор. Цели нужно было поразить на расстоянии свыше 130 километров. Для этого были задействованы два дивизиона на ОТРК «Искандер-М». Задача ракетчикам была усложнена действиями подразделений радиоэлектронной борьбы и расчетами беспилотников, способными создавать помехи электронным приборам.

Расчеты справились с поставленной задачей на «отлично» и были допущены к участию в контрольных учениях, которые состоятся на следующей неделе.