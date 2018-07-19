К. Тимофеев: Передача недостроенного ЖК «Терлецкий парк» городскому застройщику может занять два месяца

Передача имущества и обязательства бывшего застройщика ЖК «Терлецкий парк» городскому застройщику АО «Мосотделстрой №1» может занять два месяца. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Константин Тимофеев.

«По «Терлецкому парку» от Минстроя РФ получили согласие, получили заключение, сейчас на землю договор оформляют, объект недвижимости зарегистрировали. С министерством обороны договорились, что после оформления земельного участка достройка будет передана АО «Мосотделстрой №1». Документы о передаче уже поданы в суд, надеемся, два месяца на эту работу. Но, не дожидаясь этого, АО «Мосотделстрой №1 уже будет выходить на стройку», — сказал К. Тимофеев.

В июне пресс-служба комитета сообщила, что АО «Глобинвестстрой» зарегистрировало права собственности на недостроенный жилой комплекс «Терлецкий парк» для последующей передачи объекта новому застройщику, «Мосотделстрой №1, в рамках дела о банкротстве.