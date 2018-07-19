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К. Тимофеев: Передача недостроенного ЖК «Терлецкий парк» городскому застройщику может занять два месяца
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К. Тимофеев: Передача недостроенного ЖК «Терлецкий парк» городскому застройщику может занять два месяца 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Передача имущества и обязательства бывшего застройщика ЖК «Терлецкий парк» городскому застройщику АО «Мосотделстрой №1» может занять два месяца. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Константин Тимофеев.
«По «Терлецкому парку» от Минстроя РФ получили согласие, получили заключение, сейчас на землю договор оформляют, объект недвижимости зарегистрировали. С министерством обороны договорились, что после оформления земельного участка достройка будет передана АО «Мосотделстрой №1». Документы о передаче уже поданы в суд, надеемся, два месяца на эту работу. Но, не дожидаясь этого, АО «Мосотделстрой №1 уже будет выходить на стройку», — сказал К. Тимофеев.
В июне пресс-служба комитета сообщила, что АО «Глобинвестстрой» зарегистрировало права собственности на недостроенный жилой комплекс «Терлецкий парк» для последующей передачи объекта новому застройщику, «Мосотделстрой №1, в рамках дела о банкротстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что ЖК „Терлецкий парк“ будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — городской организации — АО „Мосотделстрой №1“. Строительство ЖК „Терлецкий парк“ началось в 2004 г. В отношении застройщика проекта — компании „Глобинвестстрой“ — 5 апреля 2017 г. была введена процедура наблюдения, 24 октября 2017 г. введено конкурсное производство. Вместе с тем в отношении АО „Глобинвестстрой“ возбуждено уголовное дело в рамках ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).
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