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«Барселона» выкупила у «Севильи» защитника Лангле
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«Барселона» выкупила у «Севильи» защитника Лангле 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Каталонская «Барселона» объявила о переходе защитника «Севильи» Клемана Лангле, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы сине-гранатовых, контракт с французским футболистом рассчитан на пять лет, а сумма отступных составит € 300 млн  Отмечается, что клуб активировал прописанную в контракте Лангле опцию выкупа за € 35,9 млн  За полтора сезона Лангле сыграл за андалусский клуб в 67 матчах во всех турнирах и забил четыре мяча.
Ранее полузащитник московского ЦСКА Александр Головин сообщил туринскому «Ювентусу» о своем желании перейти в итальянский клуб.
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