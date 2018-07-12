«Барселона» выкупила у «Севильи» защитника Лангле

Каталонская «Барселона» объявила о переходе защитника «Севильи» Клемана Лангле, сообщает "Советский спорт"

По информации пресс-службы сине-гранатовых, контракт с французским футболистом рассчитан на пять лет, а сумма отступных составит € 300 млн Отмечается, что клуб активировал прописанную в контракте Лангле опцию выкупа за € 35,9 млн За полтора сезона Лангле сыграл за андалусский клуб в 67 матчах во всех турнирах и забил четыре мяча.