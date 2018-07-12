Деми Мур стала жертвой финансовых махинаций 

Звезда Голливуда пострадала от незаконного использования ее кредитной карты.
Согласно полицейским сводкам, мужчина по имени Дэвид Мэттью Рид воспользовался картой American Express, принадлежавшей Деми, чтобы совершить покупки в различных магазинах Лос-Анджелеса и онлайн приблизительно на 169 000 долларов.
Камеры видеонаблюдения запечатлели подозреваемого во время шоппинга на территории Южной Каролины. Согласно официальному заявлению, Дэвид признался в незаконном владении карты Деми Мур без пароля и в использовании денег звезды в личных целях.
Заполучить кредитку злоумышленнику было очень легко. Сначала он позвонил в компанию и сообщил об утрате карты. Когда курьер доставил новую кредитку, Дэвид забрал ее сам. Деми и ее личный помощник утверждают, что настоящая карта не была утеряна и никаких запросов на ее повторный выпуск звезда не делала.
Подозреваемого в финансовых махинациях арестовали у дверей хранилища, арендованного в апреле. Департамент шерифа в Лос-Анджелесе подтвердил информацию о том, что злоумышленник все еще за решеткой.