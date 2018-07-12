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Деми Мур стала жертвой финансовых махинаций
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Деми Мур стала жертвой финансовых махинаций 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда Голливуда пострадала от незаконного использования ее кредитной карты.
Согласно полицейским сводкам, мужчина по имени Дэвид Мэттью Рид воспользовался картой American Express, принадлежавшей Деми, чтобы совершить покупки в различных магазинах Лос-Анджелеса и онлайн приблизительно на 169 000 долларов.
Камеры видеонаблюдения запечатлели подозреваемого во время шоппинга на территории Южной Каролины. Согласно официальному заявлению, Дэвид признался в незаконном владении карты Деми Мур без пароля и в использовании денег звезды в личных целях.
Заполучить кредитку злоумышленнику было очень легко. Сначала он позвонил в компанию и сообщил об утрате карты. Когда курьер доставил новую кредитку, Дэвид забрал ее сам. Деми и ее личный помощник утверждают, что настоящая карта не была утеряна и никаких запросов на ее повторный выпуск звезда не делала.
Подозреваемого в финансовых махинациях арестовали у дверей хранилища, арендованного в апреле. Департамент шерифа в Лос-Анджелесе подтвердил информацию о том, что злоумышленник все еще за решеткой.
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