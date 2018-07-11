Посол Франции в США не считает РФ угрозой, против которой надо объединяться

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости Россия не является угрозой, против которой теперь надо объединятся Соединенным Штатам и Европе, им надо искать другие сферы сотрудничества, считает посол Франции в США Жерар Аро. "СССР исчез. Россия, конечно, вызывает некоторые вопросы, но Россия — не СССР. Россия не является объединяющей угрозой, какой был СССР. Так что есть закономерный вопрос о трансатлантических отношениях, которые преимущественно основывались на НАТО . Я считаю, что мы должны создавать позитивную повестку между европейцами и американцами за рамками военного альянса", — сказал Аро в среду на дискуссионной площадке Washington Post При этом французский посол обратил внимание на то, что военный бюджет США в разы больше российского.