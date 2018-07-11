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Посол Франции в США не считает РФ угрозой, против которой надо объединяться
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Посол Франции в США не считает РФ угрозой, против которой надо объединяться 

РИА Новости 11 июля 2018
ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Россия не является угрозой, против которой теперь надо объединятся Соединенным Штатам и Европе, им надо искать другие сферы сотрудничества, считает посол Франции в США Жерар Аро.
"СССР исчез. Россия, конечно, вызывает некоторые вопросы, но Россия — не СССР. Россия не является объединяющей угрозой, какой был СССР. Так что есть закономерный вопрос о трансатлантических отношениях, которые преимущественно основывались на НАТО. Я считаю, что мы должны создавать позитивную повестку между европейцами и американцами за рамками военного альянса", — сказал Аро в среду на дискуссионной площадке Washington Post.
При этом французский посол обратил внимание на то, что военный бюджет США в разы больше российского.
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