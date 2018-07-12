Лукашевич призвал ВСУ отвести военную технику от линии соприкосновения в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Вооружённые силы Украины отвести военную технику от линии соприкосновения враждующих сторон в Донбассе.

«Призываем ВСУ отвести военную технику от линии соприкосновения. С 1 по 10 июля СММ ОБСЕ насчитала 64 единицы техники силовиков в нарушении линий отвода. В непосредственной близости от участков разведения размещены украинские РСЗО «Ураган», — приводит РИА Новости слова Лукашевича.

Троицком. Он отметил, что техника стоит рядом с действующими школами в Артёме

Ранее командование вооружёнными силами самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) заявило, что украинские военные воспользовались «хлебным перемирием» для размещения в зоне конфликта вооружений, запрещённых Минскими соглашениями.