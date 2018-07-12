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Лукашевич призвал ВСУ отвести военную технику от линии соприкосновения в Донбассе
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Лукашевич призвал ВСУ отвести военную технику от линии соприкосновения в Донбассе 

RT на русском 7 часов назад
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Вооружённые силы Украины отвести военную технику от линии соприкосновения враждующих сторон в Донбассе.
«Призываем ВСУ отвести военную технику от линии соприкосновения. С 1 по 10 июля СММ ОБСЕ насчитала 64 единицы техники силовиков в нарушении линий отвода. В непосредственной близости от участков разведения размещены украинские РСЗО «Ураган», — приводит РИА Новости слова Лукашевича.
Он отметил, что техника стоит рядом с действующими школами в Артёме и Троицком.
Ранее командование вооружёнными силами самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) заявило, что украинские военные воспользовались «хлебным перемирием» для размещения в зоне конфликта вооружений, запрещённых Минскими соглашениями.
RT на русском: последние новости
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