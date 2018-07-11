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Сотрудники завода Fiat проведут двухдневную забастовку из-за трансфера Роналду
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Сотрудники завода Fiat проведут двухдневную забастовку из-за трансфера Роналду 

Rambler News Service 11 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Центральный профсоюз Италии (USB) объявил о планах проведения забастовки с вечера 15 июля до утра 17 июля на заводе Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в Мельфи из трансфера Криштиану Роналду из футбольного клуба «Реал Мадрид» в «Ювентус», следует из сообщения USB.
Работники профсоюза считают недопустимым траты на покупку игрока, в то время как «рабочие и их семьи затягивают пояса».
«Мы все зависим от одного и того же хозяина, но никогда, как в этот момент огромных социальных трудностей, это неравное обращение не может и не должно приниматься», — считают авторы письма.
Они отмечают, что инвестиции должны быть направлены в новые модели автомобилей, которые гарантируют будущее тысяч людей, а не обогащают только одного.
Завод FCA в Мельфи, как и клуб «Ювентус», входят в группу Exor. Предприятие выпускает автомобили Fiat 500X и Jeep Renegade.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Ювентус» (Турин) 10 июля объявил о покупке португальца Криштиану Роналду у клуба «Реал Мадрид». «Ювентус» выплатит €112 млн, из которых «Реал» получит €100 млн в течение двух лет. Контракт между «Ювентусом» и 33-летним Роналду подписан на 4 года.
Ранее португалец 9 лет играл за мадридский «Реал». С 2003 по 2009 годы он выступал за английский «Манчестер Юнайтед».
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