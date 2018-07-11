Сотрудники завода Fiat проведут двухдневную забастовку из-за трансфера Роналду

Центральный профсоюз Италии (USB) объявил о планах проведения забастовки с вечера 15 июля до утра 17 июля на заводе Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в Мельфи из трансфера Криштиану Роналду из футбольного клуба «Реал Мадрид» в «Ювентус», следует из сообщения USB.

Работники профсоюза считают недопустимым траты на покупку игрока, в то время как «рабочие и их семьи затягивают пояса».

«Мы все зависим от одного и того же хозяина, но никогда, как в этот момент огромных социальных трудностей, это неравное обращение не может и не должно приниматься», — считают авторы письма.

Они отмечают, что инвестиции должны быть направлены в новые модели автомобилей, которые гарантируют будущее тысяч людей, а не обогащают только одного.

Завод FCA в Мельфи, как и клуб «Ювентус», входят в группу Exor. Предприятие выпускает автомобили Fiat 500X и Jeep Renegade.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Ювентус» (Турин) 10 июля объявил о покупке португальца Криштиану Роналду у клуба «Реал Мадрид». «Ювентус» выплатит €112 млн, из которых «Реал» получит €100 млн в течение двух лет. Контракт между «Ювентусом» и 33-летним Роналду подписан на 4 года.