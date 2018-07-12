Около 30 бизнесменов в год будут бесплатно учить китайский язык в Тюмени

ТЮМЕНЬ , 12 июля. / ТАСС /. Около 30 тюменских предпринимателей в год будут бесплатно обучаться в специализированной школе делового китайского языка, которая создана в Тюмени для развития сотрудничества регионального малого и среднего бизнеса с партнерами из Китая . Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков в рамках Российско-китайской деловой сессии, которая проходит в Тюмени.

"Мы запустили в Тюмени школу бесплатного китайского языка, будем готовить 30 человек в год. Это деловой китайский, мы считаем, что это пока только начало. И, конечно, мы бы хотели, чтобы со стороны КНР тоже были определенные шаги, чтобы мы могли более тесно завязать культурно-деловые связи", — сказал Шумков.

Проект школы делового китайского языка реализуется на площадке Тюменского технопарка. Его участниками могут стать руководители и сотрудники компаний региона, отвечающие за экспорт. Итогом обучения является защита презентации на китайском языке.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин отметил, что в рамках деловой сессии впервые Тюмень посетила представительная делегация КНР, которая включает 30 китайских компаний, приехавших с предложениями о сотрудничестве и «увидевших взаимный интерес от нас». «Мы ждем, что наши предприниматели смогут мобильно отозваться на эти предложения и договориться о дальнейшем сотрудничестве», — добавил Абдуллин.