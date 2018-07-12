Столичные юристы добились возбуждения уголовного дела на поставщиков контрафакта

Возбуждением уголовного дело с подачи столичных юристов завершилась история с поставкой большой партии поддельного оборудования под известным брендом в Воронежской области

— Нам стало известно, что московская компания предлагает по контракту бензопилы, обозначенные товарным знаком Husqvarna, — говорит Яны Брутман, генеральный директор юридического бюро «ТМ Дефенс», представляющего интересы компании Husqvarna в России . — Данные пилы обладали признаками контрафактных. В частности, указанная к продаже модель никогда не производилась в Китае

Тем временем продавцам контрафакта удалось выиграть госконтракт стоимостью 2 млн руб. Для борьбы с лесными пожарами в Воронежской области они обязались поставить 78 бензопил торговой марки «Husqvarna 365».

— Нами было подготовлено обращение в прокуратуру Воронежской области, — рассказывает Брутман. — После проведенной прокуратурой проверки, факты, изложенные в обращении, подтвердились.

Обещанная партия товара была доставлена заказчику с нарушением предусмотренных контрактом сроков и без документов, подтверждающих качество и законность приобретения продукции.

При принятии товара сотрудники прокуратуры и представителями заказчика задокументировали признаки поставки контрафактной продукции. В частности, бензопилы имели различные дефекты корпуса. Как отмечают специалисты, работать с такими агрегатами попросту опасно — с них могут на полном ходу слететь цепи и нанести тяжелые травмы.

Сейчас по собранным материалам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба), сообщила пресс-служба Воронежской облпрокуратуры.