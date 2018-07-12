Эксперты не одобрили законопроект о собраниях собственников в многоквартирных домах

Первоначальный вариант документа не получил одобрения экспертного сообщества по причине «излишней зарегулированности» системы самоуправления собственников жилья.

По сообщению портала «ЕРЗ», в Комитете Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ принято решение доработать первоначальную версию законопроекта 487583-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ ».

Законопроект нацелен на решение проблемы низкой явки на общих собраниях собственников жилья (ОСС) в многоквартирных домах (МКД). Он был поддержан рядом чиновников Минстроя , Министерства цифрового развития РФ, но вызвал критические оценки в экспертном сообществе.

Одной из главных причин недовольства экспертов стало положение об учреждении единой процедуры проведения общих собраний собственников в многоквартирных домах, которая фактически сведет все формы проведения собраний — очную, очно-заочную, заочную — к голосованию с помощью площадки ГИС ЖКХ (так называемые онлайн-собрания).

Основные направления доработки, кардинально меняющие ключевые положения предыдущего варианта законопроекта, следующие.

Орган государственной жилищной инспекции не должен быть администратором общего собрания собственников — чтобы не перегружать работу жилинспектров и не предоставлять им абсурдного права проверять ими же составленный протокол.

Все формы проведения собраний собственников сохраняются без всяких преференций в пользу онлайн-собраний.

Статья 47.1, предусматривающая проведение общих собраний собственников с использованием онлайн-голосования, должна быть уточнена.

Должны быть прописаны ограничения, чтобы избежать созыва параллельных ОСС.