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Эксперты не одобрили законопроект о собраниях собственников в многоквартирных домах
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Эксперты не одобрили законопроект о собраниях собственников в многоквартирных домах 

АСН-Инфо 7 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Первоначальный вариант документа не получил одобрения экспертного сообщества по причине «излишней зарегулированности» системы самоуправления собственников жилья.
По сообщению портала «ЕРЗ», в Комитете Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ принято решение доработать первоначальную версию законопроекта 487583-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ».
Законопроект нацелен на решение проблемы низкой явки на общих собраниях собственников жилья (ОСС) в многоквартирных домах (МКД). Он был поддержан рядом чиновников Минстроя, Министерства цифрового развития РФ, но вызвал критические оценки в экспертном сообществе.
Одной из главных причин недовольства экспертов стало положение об учреждении единой процедуры проведения общих собраний собственников в многоквартирных домах, которая фактически сведет все формы проведения собраний — очную, очно-заочную, заочную — к голосованию с помощью площадки ГИС ЖКХ (так называемые онлайн-собрания).
Основные направления доработки, кардинально меняющие ключевые положения предыдущего варианта законопроекта, следующие.
Орган государственной жилищной инспекции не должен быть администратором общего собрания собственников — чтобы не перегружать работу жилинспектров и не предоставлять им абсурдного права проверять ими же составленный протокол.
Все формы проведения собраний собственников сохраняются без всяких преференций в пользу онлайн-собраний.
Статья 47.1, предусматривающая проведение общих собраний собственников с использованием онлайн-голосования, должна быть уточнена.
Должны быть прописаны ограничения, чтобы избежать созыва параллельных ОСС.
Ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев последовательный критик первоначального варианта законопроекта №487583-7, предложенного Минсвязи РФ. Он считает его излишне зарегулированным в части прописания процедур проведения собраний в МКД. К слову, многие в Минстрое и Госдуме солидарны с экспертом.
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