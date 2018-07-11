Китайские беспилотники уже давно обогнали российские, но почему последние все еще экспортируются?

В 2018 году с 25 по 29 июня американская ассоциация авиапромышленности организовала форум и авиавыставку. В презентации высшего руководства компании Lockheed Martin Corporation (американская военно-промышленная корпорация — прим. ред.) несколько раз упоминался китайский истребитель Чэнду J-20 (Chengdu J-20). Хотя J-20 не уделялось основное внимание в данной презентации, но все же он рассматривался как некая «угроза для настоящего и будущего американской авиации». За последние десятилетия отношение американцев к китайскому вооружению сильно изменилось. И даже те, кто просто интересуется данной темой, заметили прогресс в работе китайских специалистов. Сейчас мы бы хотели поговорить об этих положительных изменениях в восприятии китайской военной техники.

Произведенные в Китае военные беспилотные самолеты сейчас достаточно популярны. Эти новые модели вооружения демонстрируют высокий уровень научно-технического развития страны. Сейчас на них поступают заказы от таких влиятельных и богатых стран Ближнего Востока как Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты . Международные заказы такого уровня подтверждают тот факт, что качество китайского вооружения, несомненно, заслуживает доверия.

Сейчас уже можно говорить о том, что мастерство китайских инженеров и авиаконструкторов сопоставимо с мастерством американских специалистов. Более того, Китай сейчас предлагает больший ассортимент новых моделей беспилотников.

Россия также старается не отставать в развитии данной области. Хотя китайские военные беспилотники уже явно превосходят российские, это никак не сказывается на характере двусторонней торговли, и Россия по-прежнему продолжает продавать Китаю свое передовое вооружение.

Подобная ситуация вызвала интерес и американской стороны. Сотрудники аналитического центра Военно-морских сил США акцентируют внимание на том, что необходимо исследовать этот феномен должным образом. Ведь несмотря на превосходство китайских беспилотников над российскими, мы не знаем ни одного примера, чтобы китайцы продавали данный вид вооружения России.

Китайские беспилотники уже смогли показать себя в выгодном свете во время боевых действий. Это свидетельствует о том, что они могли бы быть полезны и для России. Более того, специалисты уверены, что в будущем китайские беспилотники помогут российской армии в целом.

Может быть, Китай просто не хочет продавать свои разработки России? Или все-таки существует другая причина?

Поскольку Китай может продавать беспилотники своим друзьям-американцам, то было бы не совсем правильно отказываться от сотрудничества и с Россией. Однако, ключевым фактором тут выступает потенциальное изменение роли России в двусторонней торговле. Ведь если раньше она была государством, поставлявшим технику и оружие, то теперь может оказаться в роли закупщика.

И это действительно довольно сложный момент. В российских СМИ говорят о том, что людям сложно принять тот факт, что китайское вооружение превосходит российское, ведь «Китай уже более ста лет идет позади России в сфере развития военной техники».

Но все-таки обстоятельства говорят о том, что сейчас достаточно сложно склонить Россию для закупки самолетов у Китая. Сейчас эта дилемма решается иным способом, а именно наращиванием сотрудничества в строительстве гражданской и военной техники.

На данный момент идет активная работа над совместным российско-китайским проектом — созданием пассажирского самолета CR929. Правда, существует мнение, что в этом проекте используются российские технологии, которые финансируются китайской стороной.

С другой стороны, существует еще проект и в военной сфере, а именно разработка беспилотных боевых машин 9K58 «Смерч», которые оснащены реактивной системой залпового огня.

В данном проекте китайцы выступают в качестве поставщиков технологий для создания беспилотников. Тот факт, что сейчас активно проводятся совместные исследования, говорит о том, что Россия признает высокий профессиональный уровень китайских инженеров и авиаконструкторов.

Вышеупомянутые проекты можно считать хорошим началом для создания более прочной основы для развития сотрудничества в области вооружений. Вместе с тем китайская сторона не упускает возможности доказать российским специалистам, что Китай достиг больших успехов в совершенствовании собственных научно-технических разработок.

В то же время США уделяют пристальное внимание новым моделям российских авианосцев. Более того, они говорят, что китайцы материально помогают России в их строительстве, ведь стоимость одного проекта может достигать нескольких миллиардов долларов. Из этого следует, если Россия доверяет Китаю строительство авианосцев, она тем самым признает, что Китай стал лидером в данной сфере.

Некоторые российские СМИ также говорят о возможности производить закупки сторожевых фрегатов 054A. Во-первых, это экономически более выгодно для России, а во-вторых, китайские фрегаты уже считаются передовыми в мире. На самом деле, данный вариант действительно очень выгоден для России: ведь можно сначала закупить китайские корабли и радиолокационные системы, а потом на их базе разрабатывать собственное вооружение.