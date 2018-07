Израильские военные сообщили об уничтожении сирийского беспилотника

Израильские военные сбили сирийский беспилотник на своей территории. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

The UAV infiltrated the Israeli border from Syria. The Patriot aerial defense system identified the threat and tracked it until its interception. The IDF will not allow any violation of Israeli airspace and will act against any attempt to hurt its civilians. Details to follow. — IDF (@IDFSpokesperson) 11 июля 2018 г.

"Беспилотный летательный проник через израильскую границу из Сирии . Система ПВО «Пэтриот» идентифицировала цель и отслеживала ее до момента уничтожения", — говорится в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что израильская армия не допустит нарушений воздушного пространства страны и будет противодействовать любым попыткам причинить вред своим гражданам.