Второй самолёт МС-21 совершил полёт в новой окраске

Второй участвующий в испытаниях самолёт МС-21-300 совершил полёт в новой окраске, сообщает kp.ru

Самолёт достиг высоты 9000 м, все системы работали штатно. МС-21 провёл в воздухе чуть более трёх часов.

«Для окраски второго самолёта выбран белый цвет, который позволяет наглядно продемонстрировать высокое качество поверхности планера и точность стыковки отсеков фюзеляжа», — рассказали в корпорации «Иркут»