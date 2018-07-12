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Второй самолёт МС-21 совершил полёт в новой окраске
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Второй самолёт МС-21 совершил полёт в новой окраске 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Второй участвующий в испытаниях самолёт МС-21-300 совершил полёт в новой окраске, сообщает kp.ru.
Самолёт достиг высоты 9000 м, все системы работали штатно. МС-21 провёл в воздухе чуть более трёх часов.
«Для окраски второго самолёта выбран белый цвет, который позволяет наглядно продемонстрировать высокое качество поверхности планера и точность стыковки отсеков фюзеляжа», — рассказали в корпорации «Иркут».
В мае сообщалось, что второй самолёт МС-21 совершил свой первый полёт. Вылет был совершён с аэродрома Иркутского авиационного завода.
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