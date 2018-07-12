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Россия продлила продуктовое эмбарго до конца 2019 года
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Россия продлила продуктовое эмбарго до конца 2019 года 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Собака.ru
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 „О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ“ и продленных указами президента РФ от 24 июня 2015 года №320, от 29 июня 2016 года №305 и от 30 июня 2017 года №293», — говорится в документе.
Антироссийские санкции, поводом для которых послужила ситуация на Украине, были введены в конце июля 2014 года. В ответ Россия с 7 августа 2014 года ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции. Президентом России был подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
В перечень продуктов, на которые вводились ограничения, вошли свинина, говядина, птица, сыры, молочная продукция, орехи, фрукты и другие продукты. Перечень сельхозпродукции сырья и продовольствия был утвержден правительством России.
Ограничения действуют в отношении продукции, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия. Позже из списка были исключены товары, которые сложно заместить в России — семенной материал, мальки лосося атлантического и форели, биологически активные добавки, витамины и другие товары.
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