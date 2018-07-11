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Сирена воздушной тревоги сработала в Израиле рядом с Голанскими высотами
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Сирена воздушной тревоги сработала в Израиле рядом с Голанскими высотами 

Российская Газета 11 июля 2018
Фото: Российская Газета
Системы воздушной тревоги сработали в районе контролируемых Израилем Голанских высот из-за неопознанного беспилотного летающего аппарата, приближавшегося с территории Сирии. Как сообщили в пресс-службе вооруженных сил Израиля, инцидент произошел в среду.
Сирены сработали из-за запуска ракет ПВО «Патриот» в районе Голанских высот и долины реки Иордан на севере страны, выпущенных по беспилотнику. Как сообщает газета The Jerusalem Post, население прилегающих районов в социальных сетях рассказывает о разрывах снарядов и поднимающемся в небо дыме.
Правительственные силы Сирии с середины июня проводят операцию против террористических группировок в районах на юго-западе страны, прилегающих к границе с Израилем.
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