Этикет неприкосновенный: как Маркл в очередной раз «оскандалилась» из‐за платья

После того, как Меган Маркл стала супругой британского принца Гарри, ее наряды и одежда неоднократно привлекали к себе внимание общественности и становились поводами для обсуждений. Причем девушка умудрялась нарушать многолетние правила этикета. «360» вспомнил нелепые наряды Маркл и изучил все нормы и табу королевского этикета.

Совсем недавно в СМИ Маркл оказалась в эпицентре «модного скандала». А причиной тому послужил ее наряд, который она выбрала на скачки — белое платье-рубашка. И особенно важный момент, а именно — отсутствие значка, указывающего на титул герцогини Сассекской. Позже оказалось, что Маркл пренебрегла им в угоду целостности своего образа, а значок был — на сумке.

Еще одним поводом для внимания к образам Маркл стала ее обувь. На фотографиях зачастую видно, что туфли герцогиня Сассекская выбирает свободные. Но эксперты и этому нашли объяснение — мол, в лодочки Маркл вкладывает вату, чтобы избежать мозолей. Это якобы должно помочь выдержать длительные приемы. А когда нога к вечеру от усталости распухает, то герцогиня вынимает вату.

Тем не менее, в королевской семье существуют многолетние требования и табу, которые все члены должны беспрекословно соблюдать.

Дело в шляпе

Шляпы в тон платья — постоянные спутники королевы Елизаветы II, которая появляется в них на всевозможных мероприятиях. Однако такое решение — не прихоть высокопоставленной особы, а требование этикета.

Источник фото: wikipedia

По словам старшего консультанта в фирме «Правила английского хорошего тона» (The English Manner etiquette) Дианы Мейтер, нормы этикеты предписывают, чтобы женщины были на мероприятиях в шляпках. Например, до 1950-х годов вообще нельзя было увидеть прекрасных представительниц королевской семьи без этого головного убора, поскольку дамам не подобало показывать на публике свои волосы.

«Но все изменилось, и к шляпам теперь прибегают только для каких-то официальных событий», — пояснила Мейтер.

Источник фото: wikipedia

Более того, во время открытия королевой новой сессии парламента в июне, в социальных сетях разгорелось обсуждение — и предметом его стала шляпка. Пользователи Сети даже внедрили специальный хештег #QueensSpeech.

А все дело в том, что на шляпке королевы были расположены цветы, изображающие фиалки, в центре которых находились желтые сердцевинки. Именно это сочетание цветов стало поводом для пользователей Сети порассуждать о том, связан ли как-то флаг Евросоюза, откуда Великобритания стремится выйти, и эти цветы.

Королевские перчатки

Помимо шляп, королева Елизавета II постоянно носит перчатки. Однако они не только атрибут нарядов, но и, опять же, требование этикета. А причина проста — поскольку королева ежедневно встречается со множеством людей, такой аксессуар позволяет предотвратить распространение бактерий и микробов через рукопожатие.

Источник фото: wikipedia

Правила для повседневных нарядов

Нормы этикеты для прекрасной половины королевской семьи распространяются не только на официальные наряды, но также и на повседневную одежду.

Так, женщинам необходимо носить нарядное повседневное платье, причем длина его должна быть до колен, но можно и чуть-чуть выше. Если это брюки — то обязательно с жакетом или кардиганом. Герцогиня Кэмбриджская Кэтрин всегда стремится следовать этим нормам, и лишь крайне редко может позволить себе такую вольность, как джинсы. Например, во время выгула собак.

Цвет настроения

В гардеробе королевы Елизаветы II находятся наряды всех цветов. Однако сама она однажды призналась, что бежевый цвет не носит потому, что в нем «никто не будет знать, кто она».

«Она любит яркое и знает, что это будет заметно — и ей это только на руку», — отметил Мейтер.

Как рассказывают эксперты, принаряжаться королеве помогает личный помощник Анджела Келли. И именно она выбирает для Елизаветы II яркие цвета.

А вот если королева посещает другие страны, то в ее наряде обязательно присутствуют традиционные цвета государства или флага, которое она посещает. То же касается и торжественных приемов иностранных гостей, которые проходят в Букингемском дворце.

Лучшие друзья девушек

Члены королевской семьи, особенно замужние женщины, надевают тиары на официальные приемы. Это правило также является обязательным, если наряд состоит из вечернего платья.

Источник фото: wikipedia

Согласно этикету, после шести часов вечера ношение шляп в помещении не позволялось. Поэтому дамам было необходимо переодевать в вечернее платье и обязательно надевать тиары, а также другие семейные драгоценности.

«Броские бриллианты или тиары в дневное время не надевают, и только замужние женщины появляются в тиарах», — отмечают эксперты.

Кроме того, наличие тиары — это знак, что женщина замужем, поэтому любые заигрывания просто неуместны.

Никакой провокации

Гардероб членов королевской семьи не должен быть кричащим и вызывающим. В первую очередь это касается дам, которые должны одеваться в элегантную одежду, что само по себе исключает любые глубокие вырезы.

Источник фото: mylitta.ru Платья прекрасной половины королевской семьи должны прикрывать плечи, а открыть их можно только на вечернем мероприятии. Однако, если королевская особа открывает плечи, то должна скрыть руки длинными перчатками.

Вторая кожа

Дамы также обязаны носить колготки во время посещения общественных мест, причем, согласно этикету, существуют строгие табу — изделия должны быть телесного или серого цвета. И никаких узоров. Причина проста — во время мероприятий такие колготки не привлекают к себе внимания, например, когда нужно продолжительное время просто стоять.

Выбор сумки

Когда женская половина королевской семьи выбирает сумку, то предпочтение отдается клатчу, либо же строгой сумочке на цепочке. Одна рука обязательно должна быть свободной, поскольку ей приходится либо пожимать руки подданным, либо просто махать.

Порционная роскошь

Все члены королевской семьи отдают предпочтение качественным и природным материалам в одежде. Однако исключение составляет мех, который считается чересчур роскошным. Исключение может составить лишь воротник на пальто. Таким образом, мех в качестве аксессуаров допустим, но никаких шуб.

Табу черного цвета

Для членов королевской семьи черный цвет — табу. Его носят исключительно во время траурных мероприятий. Если же королевская семья выходит в свет в темной одежде — то это либо темно-синий, либо темно-серый цвета.

Источник фото: marieclaire

«Нет» длинным волосам

Волосы у прекрасной половины королевской семьи не должны быть чересчур длинными. Однако должна быть возможность собрать их в пучок, либо же они должны быть короткими. Смысл правила в том, что во время мероприятий ветер может сдувать волосы на лицо, что не считается привлекательным.

Каблучки и макияж

Строгость должна быть в украшениях и макияже. Днем разрешается носить жемчужное колье или брошь, и желательно — обручальные кольца. Если речь идет о вечернем мероприятии, то разрешается тиара. Красная помада, например, в королевской семье недопустима. То же касается слишком темных или ярких теней для век.

Обувь также должна быть неприметной, классической формы с закрытым мысом. Никаких высоких и узких каблуков быть не должно, поскольку королева — символ стабильности и уверенности. А высокие каблуки лишь расшатывают походку, что само по себе недопустимо.