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8 необычных головных уборов для тех, кто завидует шляпкам королевской семьи
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8 необычных головных уборов для тех, кто завидует шляпкам королевской семьи 

Harper’s Bazaar 10 июля 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Быть членом королевской семьи — удовольствие то еще: ограничений на каждого новоприбывшего накладывается столько, что мужеству Кейт Миддлтон и Меган Маркл остается только удивляться. Не выходить из дома без колготок и без сопровождающего, никогда не есть чеснок, не отправляться спать и не вставать из-за стола раньше королевы — вот лишь несколько пунктов из бесконечного списка запретов.
Полная свобода членам королевской семьи предоставляется, кажется, только в выборе шляпок. И этой свободой вся женская ее часть пользуется с размахом: разнообразием форм и декора головные уборы светских британских дам поражают воображение. Для всех, кто давно завидовал Кейт и Меган, любуясь их изящными (и, к чему скрывать, зачастую чудными) шляпками, — наша подборка оригинальных альтернатив.
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