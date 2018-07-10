8 необычных головных уборов для тех, кто завидует шляпкам королевской семьи

Быть членом королевской семьи — удовольствие то еще: ограничений на каждого новоприбывшего накладывается столько, что мужеству Кейт Миддлтон и Меган Маркл остается только удивляться. Не выходить из дома без колготок и без сопровождающего, никогда не есть чеснок, не отправляться спать и не вставать из-за стола раньше королевы — вот лишь несколько пунктов из бесконечного списка запретов.

Полная свобода членам королевской семьи предоставляется, кажется, только в выборе шляпок. И этой свободой вся женская ее часть пользуется с размахом: разнообразием форм и декора головные уборы светских британских дам поражают воображение. Для всех, кто давно завидовал Кейт и Меган, любуясь их изящными (и, к чему скрывать, зачастую чудными) шляпками, — наша подборка оригинальных альтернатив.