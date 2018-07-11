Турция и США обсудят в пятницу выдачу Гюлена 

АНКАРА, 11 июл — РИА Новости. Делегация из США, состоящая из представителей госдепа, минюста и МВД страны, обсудит с турецкой стороной в пятницу в Анкаре вопрос о выдаче оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и борьбу с его организацией FETO, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.
Власти Турции обвиняют Гюлена в причастности к попытке переворота в июле 2016 года и требуют от США его экстрадиции.
"На техническом уровне мы регулярно обсуждаем различные аспекты наших двусторонних отношений с США. В связи с этим 13 июля в Анкаре две страны обсудят вопрос борьбы c террористической организацией FETO, в первую очередь выдачу Фетхуллаха Гюлена, с участием должностных лиц минюста, МВД и внешнеполитических ведомств. Будут также обсуждаться дело бывшего заместителя гендиректора Halkbank Хакана Атиллы и вопросы по гражданам США, задержанным в Турции", — говорится в заявлении Аксоя.