Сторонников Гюлена вывезли в Турцию из Азербайджана и Украины

Как передало в четверг агентство Anadolu, Национальная разведывательная организация Турции (MIT) доставила из Азербайджана и Украины двух высокопоставленных членов организации Гюлена (FETO). Сообщалось, что доставленные в Турцию Иса Оздемир и Салих Зеки Йигит обвиняются в членстве в «вооруженной террористической организации».

"Наша разведка осуществила успешные операции по вывозу в Турцию двух высокопоставленных имамов FETO из Азербайджана и с Украины. Наша национальная разведывательная организация произвела эти операции при содействии спецслужб этих стран, за это я их благодарю", — сказал Калын журналистам в Анкаре по итогам первого заседания нового правительства Турции, которое прошло под председательством президента Тайипа Эрдогана.