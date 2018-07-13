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«Горячую» линию проведет руководитель Управления Росреестра по Нижегородской области 13 июля
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«Горячую» линию проведет руководитель Управления Росреестра по Нижегородской области 13 июля 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росреестра, в рамках телефонной линии Наталья Корионова ответит на вопросы, связанные с осуществлением государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество; ответственностью за нарушения требований земельного законодательства; порядком оспаривания решений о приостановлении государственного кадастрового учета; предоставлением сведений из ЕГРН; государственными услугами Росреестра, предоставляемых в офисах МФЦ и оспариванием кадастровой стоимости.
«Горячая» линия пройдет c 10:00 до 12:00 по телефону 8 (831) 430 56 15.
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