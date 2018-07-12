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Эксперт прокомментировал принятый Госдумой закон об обязательной маркировке сигарет
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Эксперт прокомментировал принятый Госдумой закон об обязательной маркировке сигарет 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Генеральный директор ассоциации «Табакпром» Андрей Межонов прокомментировал принятый Госдумой закон, который вводит с 1 марта 2019 года обязательную дополнительную маркировку табачных изделий.
«Нужно понять, сколько будет стоить сама маркировка, «марка», второе — сколько будет стоить её обслуживание», — заявил эксперт в беседе с Пятым каналом.
По его словам, есть система, и её эксплуатация тоже будет взимать плату.
«Вот эти цифры неизвестны. Поэтому сейчас прогнозировать, насколько увеличится цена — я не знаю», — добавил он.
Согласно документу, каждая пачка и упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации.
В мае учёный секретарь Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи кандидат технических наук Елена Смирнова в беседе с НСН оценила маркировку продуктов питания по принципу «светофор».
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