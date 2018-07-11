Эксперт прокомментировал слова эстонского военного о «российском нападении»

МОСКВА , 11 июл — РИА Новости . Прибалтийские политики спекулируют на теме «российского нападения», потому что иных поводов требовать деньги у западных государств у них нет. Об этом заявил RT эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов

Ранее Командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги заявил, что сдерживание Москвы требует участия не только военных, но и каждого эстонца. Граждане должны знать, что им делать на случай нападения.

"Им, кроме как на антироссийской риторике, зарабатывать не на чем Мотивов у России нет, но они создадут искусственную угрозу, потому что больше нечем требовать деньги у Запада", — отметил Соколов.

По мнению эксперта, антироссийская пропаганда направлена на то, чтобы укрепить внутриполитическую позицию властей прибалтийских государств, потому что граждане уже не приемлют такую политику.