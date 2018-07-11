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Эксперт прокомментировал слова эстонского военного о «российском нападении»
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Эксперт прокомментировал слова эстонского военного о «российском нападении» 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: RT на русском
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Прибалтийские политики спекулируют на теме «российского нападения», потому что иных поводов требовать деньги у западных государств у них нет. Об этом заявил RT эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.
Ранее Командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги заявил, что сдерживание Москвы требует участия не только военных, но и каждого эстонца. Граждане должны знать, что им делать на случай нападения.
"Им, кроме как на антироссийской риторике, зарабатывать не на чем Мотивов у России нет, но они создадут искусственную угрозу, потому что больше нечем требовать деньги у Запада", — отметил Соколов.
По мнению эксперта, антироссийская пропаганда направлена на то, чтобы укрепить внутриполитическую позицию властей прибалтийских государств, потому что граждане уже не приемлют такую политику.
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