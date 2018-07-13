СМИ: жертвами ударов ВВС коалиции в провинции Дейр-эз-Зор стали 30 сирийцев

ТАСС , 13 июля. Не менее 30 мирных граждан погибли в результате атаки ВВС коалиции во главе с США на населенные пункты Багоз-Фаукани и Эс-Суса, расположенные в окрестностях пограничного с Ираком города Бу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор . Об этом сообщило в пятницу агентство SANA.

По его данным, удары были нанесены по жилым кварталам. Среди погибших и раненых большинство женщины и дети. Число жертв может возрасти, указали местные власти, учитывая, что несколько человек получили тяжелые ранения.