На израильско-сирийской границе сработали сирены тревоги 

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июл — РИА Новости. Сирены тревоги сработали в населенных пунктах Израиля на границе с Сирией, предупреждая местных жителей о возможном обстреле с территории соседней страны, сообщила армейская пресс-служба.
Военные выясняют, что активировало систему оповещения.
"Тревога прозвучала в региональных советах Голанских высот и Иорданской долины", — сказано в пресс-релизе.
В южных районах Сирии, примыкающих к Израилю и Иордании, последние недели идут бои между правительственными войсками и отрядами оппозиции.
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