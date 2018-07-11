На израильско-сирийской границе сработали сирены тревоги

Военные выясняют, что активировало систему оповещения.

"Тревога прозвучала в региональных советах Голанских высот и Иорданской долины", — сказано в пресс-релизе.

В южных районах Сирии, примыкающих к Израилю и Иордании , последние недели идут бои между правительственными войсками и отрядами оппозиции.

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