Трюдо закончил визит в Латвию пробежкой по военному полигону

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо закончил визит в Латвию пробежкой на военном полигоне. Об этом свидетельствует фотография, размещенная в твиттере министра обороны Канады Харджита Саджана.

Фотография сделана на военном полигоне в Адажи, при этом представители латвийской власти на участвовали в спортивном мероприятии.

"Я обычно заканчиваю день пробежкой. Приятно придерживаться этого и в Латвии вместе с некоторыми нашими мужчинами и женщинами в униформе", — написал Саджан.