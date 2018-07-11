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Трюдо закончил визит в Латвию пробежкой по военному полигону
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Трюдо закончил визит в Латвию пробежкой по военному полигону 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо закончил визит в Латвию пробежкой на военном полигоне. Об этом свидетельствует фотография, размещенная в твиттере министра обороны Канады Харджита Саджана.
Фотография сделана на военном полигоне в Адажи, при этом представители латвийской власти на участвовали в спортивном мероприятии.
"Я обычно заканчиваю день пробежкой. Приятно придерживаться этого и в Латвии вместе с некоторыми нашими мужчинами и женщинами в униформе", — написал Саджан.
Ранее сообщалось, что глава МИД Нидерландов Стеф Блок перед встречей со своим российским коллегой Сергеем Лавровым совершил пробежку вокруг Кремля.
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