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Премьер Словакии назвал стоимость 14 истребителей F-16 для страны
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Премьер Словакии назвал стоимость 14 истребителей F-16 для страны 

РИА Новости 11 июля 2018
ПРАГА, 11 июл — РИА Новости. Словакия заплатит Соединенным Штатам 1,589 миллиарда евро за 14 истребителей F-16 Block 70/72, решение о закупке ранее в среду приняло правительство республики, сообщил на пресс-конференции премьер Петер Пеллегрини.
"В эту сумму войдут сами самолеты, а также обучение пилотов и наземного персонала, вооружение и логистические службы. При выборе истребителей правительство руководствовалось не какими-то геополитическими моментами, а чисто техническими и экономическими параметрами", — сказал премьер, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Ранее Пеллегрини заявлял, что обе стороны договорились не сообщать о стоимости закупки.
Американские истребители новейшей модификации придут на смену самолетам МиГ-29, произведенным в СССР в 1980-е годы. Первые F-16 начнут поступать в словацкие ВВС через три года.
Помимо американских F-16 минобороны республики рассматривало также предложение Швеции о закупке истребителей JAS-39 C/D Gripen, которые стоят на вооружении в соседних Чехии и Венгрии, но находятся там в долгосрочной аренде. Однако в итоге предложение США словацкое оборонное ведомство сочло более выгодным. Истребители F-16 используются также в другой соседней стране — Польше.
Во время встречи с журналистами Пеллегрини напомнил о том, что до 2024 года минобороны сможет израсходовать на модернизацию армии, включая авиацию, в общей сложности 11,6 миллиарда евро.
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