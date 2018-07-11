Премьер Словакии назвал стоимость 14 истребителей F-16 для страны

"В эту сумму войдут сами самолеты, а также обучение пилотов и наземного персонала, вооружение и логистические службы. При выборе истребителей правительство руководствовалось не какими-то геополитическими моментами, а чисто техническими и экономическими параметрами", — сказал премьер, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

Ранее Пеллегрини заявлял, что обе стороны договорились не сообщать о стоимости закупки.

Американские истребители новейшей модификации придут на смену самолетам МиГ-29, произведенным в СССР в 1980-е годы. Первые F-16 начнут поступать в словацкие ВВС через три года.

Помимо американских F-16 минобороны республики рассматривало также предложение Швеции о закупке истребителей JAS-39 C/D Gripen, которые стоят на вооружении в соседних Чехии Венгрии , но находятся там в долгосрочной аренде. Однако в итоге предложение США словацкое оборонное ведомство сочло более выгодным. Истребители F-16 используются также в другой соседней стране — Польше

Во время встречи с журналистами Пеллегрини напомнил о том, что до 2024 года минобороны сможет израсходовать на модернизацию армии, включая авиацию, в общей сложности 11,6 миллиарда евро.