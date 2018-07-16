Бронировщик Booking.com перестал бронировать отели в Крыму

Голландский сайт-бронировщик гостиниц Booking.com, пользующийся огромной популярностью по всему миру, ограничил возможность для бронирования отелей в Крыму

По состоянию на 16:25 на сайте невозможно было забронировать место для проживания в Крыму. При этом, если поставить галочку «путешествую по работе», доступ к выбору отелей открывается.

Причиной блокировки стало, по всей видимости, соблюдение голландским сервисом требований ЕС в плане санкций против Крыма. По этой же причине на сервисе заблокирована и возможность оставлять отзывы.