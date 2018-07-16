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Бронировщик Booking.com перестал бронировать отели в Крыму
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Бронировщик Booking.com перестал бронировать отели в Крыму 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Голландский сайт-бронировщик гостиниц Booking.com, пользующийся огромной популярностью по всему миру, ограничил возможность для бронирования отелей в Крыму.
По состоянию на 16:25 на сайте невозможно было забронировать место для проживания в Крыму. При этом, если поставить галочку «путешествую по работе», доступ к выбору отелей открывается.
Причиной блокировки стало, по всей видимости, соблюдение голландским сервисом требований ЕС в плане санкций против Крыма. По этой же причине на сервисе заблокирована и возможность оставлять отзывы.
Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов упоминал, что России нужен свой собственный сервис онлайн-бронирования отелей.
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