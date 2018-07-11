Эксперт оценил готовность Китая обратиться в ВТО из-за возможных односторонних мер со стороны США

«Китайская экономика сегодня, в отличие от американской, развивается более быстрыми темпами. Поэтому Китай может легко обойтись и без торговли с Америкой», — заявил эксперт.

По его словам, на данный момент доля Соединённых Штатов в общем объёме внешней торговли КНР составляет около 10-12%, но может и сократиться.

Со своей стороны, независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что любые пошлины, санкции и торговые войны никогда хорошим для мировой экономики и глобальной торговли не оборачивались.

«США и Китай — две крупнейшие экономики мира, их взаимные ограничения не могут не сказаться на всем мире. В результате мы увидим снижение темпов развития во всех мировых отраслях», — полагает он.

Ранее в Китае заявили, что шокированы планами США ввести пошлины на товары КНР в размере $200 млрд