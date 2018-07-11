Трамп жестко разговаривает с Европой

Ни одна страна не оказала такой помощи Европе после Второй мировой войны в деле умиротворения и объединения этого континента как США . Никакой другой президент США за последние 70 лет не способствовал в такой степени расколу Европу как Дональд Трамп . Наихудшие прогнозы относительно отношений между США и Европой после его прихода в Белый дом сбывались одно за другим в течение полутора лет его пребывания у власти.

Экстравагантный американский миллионер испытывает удовольствие от двух проблем, которые в настоящее время более всего беспокоят европейцев: Брексит и иммиграция.

Вслед за высокопарными антиевропейскими высказываниями последовали недружественные решения, которые привели к большой пропасти в отношениях между США и Европой. Сегодня и завтра в штаб-квартире НАТО Трамп еще более обострит обстановку своими требованиями к европейским союзникам о повышении расходов на оборону до 2% ВВП, о чем была достигнута договоренность четыре года тому назад.

Председатель правительства Испании Педро Санчес (Pedro Sánchez) стал одним из руководителей 29 стран-членов НАТО, получившим послание, в котором предлагалось выполнить это обязательство. Странный аргумент в устах политика, который в одностороннем порядке вышел из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном и к тому же ввел торговые пошлины на импорт алюминия и стали из Европы. Заявления о том, что ему будет проще договориться с Владимиром Путиным (с ним он встречается в ближайший понедельник), чем со своими европейскими союзниками в Брюсселе , дают ясное представление о тяжелой атмосфере, в которой может пройти двухдневный саммит. «США продолжают платить за оборону Европы при том, что с европейской экономикой все в порядке, а угрозы безопасности постоянно нарастают», — говорилось в письме Белого дома. «Это недопустимо».

Венгрии, Австрии, Чехии и Словакии. Ущерб, который несет Евросоюз , тем не менее, сводится не только к пропасти, образовавшейся между ним и США. По всей видимости, эта пропасть является причиной ущерба. Стоит напомнить, что, вступив в должность президента, Трамп совершил свою первую европейскую поездку в Польшу . В то время авторитарные и центробежные тенденции Варшавы уже набирали силу. Хозяину Белого дома никогда не нравился европейский проект, который, по его мнению, был разработан, чтобы использовать ресурсы США. Иногда он даже с удивлением спрашивает, существует ли Евросоюз по-прежнему. Этот вопрос становится все более актуальным по мере того, как в Евросоюзе появилась еще одна разделительная линия, угрожающая разбить его на две части. К Польше присоединились ультранационалистические правительства Италии