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Новая услуга появилась в офисе «Мои документы» на Алтушке
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Новая услуга появилась в офисе «Мои документы» на Алтушке 

Управа Алтуфьевского района 11 июля 2018
Фото: Управа Алтуфьевского района
Полис обязательного медицинского страхования нового образца теперь можно оформить в центре госуслуг Алтуфьевского района. Как сообщили в пресс-службе многофункциональных центров, жителей столицы также приглашают заменить бумажный документ на новый пластиковый, который оснащен электронным носителем и будет более удобным в использовании.
Бумажные полисы при этом продолжат быть действительными.
— Для оформления полиса ОМС любого образца необходим только паспорт, а для получения дубликата также потребуются серия и номер старого полиса. Со всем остальным помогут наши специалисты, — отметили в пресс-службе «Моих документов».
Напомним, что центр госуслуг Алтуфьевского района расположен по адресу Алтуфьевское шоссе, д. 56а. Он работает ежедневно с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (ео)
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