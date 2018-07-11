Новая услуга появилась в офисе «Мои документы» на Алтушке

Полис обязательного медицинского страхования нового образца теперь можно оформить в центре госуслуг Алтуфьевского района. Как сообщили в пресс-службе многофункциональных центров, жителей столицы также приглашают заменить бумажный документ на новый пластиковый, который оснащен электронным носителем и будет более удобным в использовании.

Бумажные полисы при этом продолжат быть действительными.

— Для оформления полиса ОМС любого образца необходим только паспорт, а для получения дубликата также потребуются серия и номер старого полиса. Со всем остальным помогут наши специалисты, — отметили в пресс-службе «Моих документов».

Напомним, что центр госуслуг Алтуфьевского района расположен по адресу Алтуфьевское шоссе, д. 56а. Он работает ежедневно с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (ео)