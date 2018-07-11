Суверенный фонд Китая: торговая война повредит инвестициям CIC

Москва, 11 июля — «Вести. Экономика». Глава китайского суверенного фонда CIC заявил, что торговая война с США кажется неизбежной и она негативно повлияет на инвестиции CIC. Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Никто из нас не надеется на эту торговую войну, [но] она кажется неизбежной", — сказал глава Китайской инвестиционной корпорации (China Investment Corporation, CIC) Ту Гуаншао, выступавший на финансовой конференции в Париже. Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму $200 млрд, после чего Пекин пообещал принять ответные меры. Министерство коммерции КНР заявило, что оно «шокировано» действиями Вашингтона и подаст жалобу во Всемирную торговую организацию. В ведомстве не уточнили, какие именно ответные меры планируется принять.

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США вводят новые пошлины на товары из Китая на $200 млрд «Торговая война» США и КНР: битва началась Германия и Китай заключили сделки на €20 млрд Глава CIC также заявил, что фонд находит инвестиционную среду в Европе привлекательной и планирует больше инвестировать в регион. "Китайская инвестиционная корпорация готова расширять и углублять свои инвестиции в Европу", — сказал Ту Гуаншао. Он добавил, что CIC будет работать в партнерстве с финансовыми учреждениями для увеличения инвестиций. В то время как напряженность в мировой торговле усиливается, Китай стремится наладить отношения с Европой для более успешного противостояния США. Как сообщали «Вести. Экономика», премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнули свою приверженность многосторонней торговой системе после введения пошлин США. Выступая в Берлине в понедельник, после того как Германия и Китай заключили сделки на сумму €20 млрд, Ли заявил журналистам, что эти проекты демонстрируют возможности сотрудничества двух стран.