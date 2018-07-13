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В районе Лефортово временно ограничили доступ к нескольким парковочным местам
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В районе Лефортово временно ограничили доступ к нескольким парковочным местам 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Ремонтные работы стали причиной ограничения доступа к платным парковкам, расположенным на улице Душинская в районе Лефортово.
Доступ временно стал невозможным в связи с ограничением движения транспорта на участке от дома № 9 до дома № 20 на улице Душинская. Ограничения по движению транспорта введены до 30 октября.
На данном участке находится зона городской платной парковки, где имеется 10 машиномест, два из которых — для людей с инвалидностью.
— Просим автомобилистов учитывать эти изменения при планировании маршрута и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, — сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
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