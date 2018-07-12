В Кургане прошёл профсоюзный митинг против повышения пенсионного возраста

В ЦПКиО собралось около 2000 человек

Федерация профсоюзов Курганской области выступила категорически против изменений в законодательстве, предложенных правительством России , и требуют принять ряд решений, прежде чем повышать пенсионный возраст.

На согласованный митинг в ЦПКиО в Кургане пришло около двух тысяч человек. Некоторые приехали даже из районов области — например, из Мокроусовского района решила поучаствовать педагог Наталья.

— Желаем, чтобы этот митинг принёс свои результаты, ведь лучше выйти, чем сидеть и ждать перемены, — рассказала учитель сельской школы Наталья Владимировна. Она добавила, что свою работу она могла бы выполнять качественно до 55 лет, потому что продолжать скорее всего не позволит здоровье и у неё произойдёт эмоциональное выгорание.

Главными участниками митинга стали члены профсоюзов различных предприятий Кургана

Из Мокроусовского района приехала небольшая делегация

Во время акции все желающие могли оставить подпись под резолюцией митинга

Со сцены выступили представители предприятий КМЗ, «Синтез», «Сады Зауралья», «Курганхиммаш», «Зауральские напитки», а открыл акцию председатель федерации профсоюзов Курганской области Владимир Андрейченко . Он отметил, что предложенный законопроект содержит только механическое повышение пенсионного возраста, но не содержит обоснований, как это поможет повысить пенсии и зарплаты.

— Мы категорически против этой реформы, а что делать дальше — думайте сами. Каждый сентябрь у нас проходят выборы, и дума тоже не вечная. Если бы они сказали во время выборов, что возраст поднимут на 8 лет, все бы у виска покрутили и никто бы их не избрал, — сказал председатель организации в комментарии журналистам.

Он признался, что был удивлён: сегодня одновременно с митингом Курганская областная дума проводит внеочередное заседание и рассматривает, поддерживать ли федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста или нет.

В Курганской областной думе пять депутатов отсутствовали по уважительной причине, а четверо представителей оппозиционных партий проголосовали против законопроекта. Тем не менее, изменения были поддержаны большинством голосов. Отзыв зауральских парламентариев отправится в Москву

После акции в парке к руководителю федерации профсоюзов в регионе подошли жители и попросили устроить подобные акции в Заозёрном и Рябково.

— Нам здесь-то 500 человек всего разрешили собрать, — ответил Андрейченко и добавил, что подпись под резолюцией жители Кургана смогут поставить в Доме профсоюзов или своих профсообществах.