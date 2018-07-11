Попытки Меркель цивилизовать Трампа назвали тщетными

Президент США Дональд Трамп раскритиковал станы НАТО за участие в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». В разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом он упрекнул, в частности, Германию в том, что она является заложницей России и отдаёт ей миллиарды долларов за газ. При этом Вашингтон, по его словам, защищает страны ЕС от угроз со стороны Москвы , отмечает «Свободная пресса».

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН назвал тактику американского лидера бизнес-приёмом, который допускает использование в риторике фальшивых аргументов.

«Дело в том, что Трамп призывает немцев, как и других европейцев, платить больше денег в военную казну НАТО. А они не хотят, говорят, что и так много платят, и могут повысить взнос до 2%, но не более. Германия не хочет, потому что это миллиарды и миллиарды денег. И поэтому Трамп приводит примитивный и банальный аргумент: вы хотите, чтобы мы платили за вашу безопасность (а он придумал, что Россия угрожает Европе), а сами у России покупаете газ и предаёте весь Запад. Я думаю, что это типичный бизнес-приём, которым пользуются в его кругах, приём выкручивания рук, когда используются полуреальные или фальшивые аргументы, чтобы создать обстановку, когда соперник или союзник идёт на компромисс и сдаёт свои позиции. Это типично для Трампа, здесь меньше идеологии и политики, чем выкручивания рук в коммерческих вопросах», — объяснил Рар.

Мог и ущипнуть. Хамству Трампа в отношении Меркель предрекли развитие При этом Германии нечего противопоставить США в этой ситуации, добавил политолог. В Евросоюзе нет единства, и канцлер ФРГ понимает, что единственная верная тактика — уговаривать Трампа, не делая резких шагов.

«В Германии есть разные мнения, но больше всего говорят, что против Америки сделать ничего не возможно, американцы слишком сильные. Германия сейчас выбрала тактику уговаривать, пытаться цивилизовать Трампа, призывать его к пониманию, что Европа — союзник, а не враг. Она тоже понимает, что внутри Европы нет общего фронта против Америки. Есть страны, готовые где-то соперничать с США и вводить контрсанкции, а есть государства, которые наоборот считают, что близость с Америкой для них — самое важное. Это придаёт Европе очень шаткое положение, и госпожа Меркель это прекрасно понимает. Поэтому она не будет делать резких движений», — заключил Рар.