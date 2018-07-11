Роспотребнадзор прокомментировал навязывание платных услуг в Польском визовом центре

Клиенты визового центра вправе потребовать возмещения убытков, если сотрудники учреждения предоставили платную услугу без их ведома и согласия. В случае нарушения своих прав потребители могут обращаться в суд. Об этом «Клопс» сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве отмечают: клиенту должны незамедлительно предоставлять информацию о платной услуге. В противном случае потребитель может требовать денежной компенсации, даже если договор с визовым центром уже заключён.

"Потребитель вправе потребовать от исполнителя (сотрудника визового центра) возмещения убытков, причинённых необоснованным уклонением от заключения договора. А если договор заключён, гражданин может отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков", — объяснили в ведомстве.

Также потребитель может не платить за услугу, если не дал письменного согласия на неё сотруднику визового центра. А если уже внёс плату, то вправе требовать компенсацию всех убытков. Если центр откажется соблюдать закон, клиент может обратиться в суд.

"Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату. Если же они были оплачены, потребитель вправе потребовать возврата уплаченной суммы. При этом убытки, причинённые вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг, возмещаются исполнителем в полном объёме. Потребители, чьи права нарушены при заключении договора на оформление визы, могут обращаться в суд (в случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке). В данном случае Управление по обращению потребителей готово направить в суд заключение по делу с целью защиты их потребительских прав", — отмечают в Роспотребнадзоре

В начале лета калининградцы пожаловались на то, что в Польском визовом центре стали вписывать в договор дополнительные услуги без их ведома. Как именно клиентам навязывают платный сервис — в материале «Клопс».