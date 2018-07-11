Свердловские предприятия рассматривают возможность создания первого промышленного кластера 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Свердловские предприятия изучают возможность создания в регионе первого промышленного кластера, чтобы получить поддержку Минпромторга РФ. Об этом журналистам сообщил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко в ходе промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.
"В ходе дискуссии мы обменялись мнениями, постарались снять острые вопросы, снять недоверие бизнеса Свердловской области по отношению к данному инструменту [промышленному кластеру]. На сегодняшний день производитель электрооборудования компания «Свэл» проявляет некоторое желание стать инициатором создания промышленного кластера", — сказал Шпиленко по итогам тематического круглого стола «Инвестиционный потенциал промышленных кластеров», прошедшего в рамках выставки.
По его словам, в Свердловской области до сих пор нет ни одного промышленного кластера, который бы прошел проверку в Минпромторге РФ. Он добавил, что сейчас на территории РФ действуют более 30 промышленных кластеров. Лидером в этом направлении является Татарстан, в котором создано уже восемь кластеров. Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Шпиленко отметил, что до конца года в реестре Минпромторга РФ будут значиться около 50 промышленных кластеров.
Ассоциация кластеров и технопарков образована в 2011 году и объединяет более 70 организаций из 33 субъектов РФ, в том числе управляющие компании технопарков, нанотехнологических центров и особых экономических зон, центры кластерного развития, специализированные организации промышленных кластеров.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, организованная Минпромторгом, проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.