В Кировской области запустили новое производство фанеры на Вятском фанерном комбинате

Общий объем инвестиций в проект холдинга Segezha Group (входит в АФК «Система» ) составил более 6 млрд рублей. Вятский фанерный комбинат начнет выпускать новый вид продукции — большеформатную продольную фанеру в объеме 71 тыс. м3/год и увеличит мощности действующего производства поперечной фанеры на 26 тыс. м3/год.

Таким образом, совокупная производственная мощность предприятия превысит 190 тыс. кубометров фанеры в год, сообщили в пресс-центре правительства области.

В 2016 году Вятский фанерный комбинат успешно завершил реализацию первой части инвестиционной программы: было создано производство мощностью 93 тыс. кубометров фанеры в год, порядка 1500 рабочих мест, вложено более 3 млрд рублей инвестиций. В декабре 2017 при содействии правительства Кировской области года приказом главы Минпромторга России инвестиционный проект ООО «Вятский фанерный комбинат» по увеличению мощности производства фанеры на 26 тыс. кубометров был включен в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов. Этот статус позволяет предоставлять инвесторам лесосеку в долгосрочную аренду и на льготных условиях.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поблагодарил Владимира Евтушенкова, как главного инвестора предприятия, президента компании «Segezha Group» Михаила Шамолина и губернатора Кировской области Игоря Васильева за содействие и организационную помощь в запуске производства.

«Мы даем официальный старт работе новых мощностей по выпуску березовой фанеры. Этот проект входит в число приоритетных для отрасли, суммарный объем инвестиций составил более 6 млрд рублей, в том числе на установку самого современного оборудования, обладающего высокой степенью автоматизации, — подчеркнул Денис Мантуров. — Запуск производства позволит предприятию нарастить выпуск поперечной фанеры, усилить свои позиции не только на внутреннем, но и на внешних рынках».

Министр отметил, что в этом сегменте леспрома Россия является абсолютным лидером, обеспечивая три четверти глобального спроса. Почти 70% производимой в нашей стране березовой фанеры отправляется на экспорт.

«Убежден, что продукция, которая будет выпускаться в рамках расширения производства Вятского фанерного комбината, в полной мере будет отвечать запросам рынка», — сказал Мантуров.

Игорь Васильев напомнил, что сегодня в Кировской области успешно реализуются пять инвестпроектов в области освоения лесов, еще четыре признаны завершенными. В создание новых производственных мощностей, расширение и модернизацию вложено порядка десяти млрд рублей, создано около четырех тысяч рабочих мест.

Президент Segezha Group подчеркнул, что проект второй очереди Вятского фанерного комбината — это современное, отвечающее всем мировым требованиям производство.

«Мы практически открываем новый завод по выпуску фанеры в Кирове. Планировалось, что его совокупная расчетная мощность составит порядка 157 тысяч кубометров фанеры. Мы недавно пересмотрели подход и взяли на себя повышенные обязательства и считаем, что должны выйти на 197 тысяч кубометров минимум — удвоить мощности, которые были. Мы ставим перед собой задачу — к 2021 году выйти на объем производства 300-320 тысяч кубов березовой фанеры. И я уверен, что у нас все получится, прежде всего, благодаря людям, которые работают на заводе, тем, кто сделал сегодняшний день возможным», — считает Михаил Шамолин.

В завершение торжественной части мероприятия, исполнительный директор Российского экспортного центра Алексей Тюпанов и Президент Segezha Group Михаил Шамолин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает поддержку выхода на зарубежные рынки продукции нового кировского производства. Напомним, большеформатная березовая фанера широко используется в различных отраслях потребления. Это строительство, мебельное производство, транспорт, напольные покрытия, упаковка и др.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области