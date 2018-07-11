В ДНР считают, что слова Волкера по Донбассу «развязывают руки» Киеву

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью изданию Bild признал, что ВС Украины нарушают перемирие в Донбассе, однако, по его мнению, имеют на это право.

"Спецпредставитель Госдепартамента США Курта Волкер сделал громогласное заявление о праве Украины открывать огонь на собственной территории. Таким заявлением США ставит под сомнение дальнейшее стремление Киева исполнять достигнутые договоренности в Минске и развязывает руки военным преступникам ВСУ", — заявил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.