Мы не знаем, как общаться с голосовыми ассистентами. Это проблема

Это проблемаВ редакции вот уже несколько дней живёт Алиса — голосовой помощник, встроенный в новую умную колонку Яндекс. Станция (мы её уже изучили, вот обзор).

Сначала мы пытались подружиться с этой дамочкой: «Алиса, какая погода в Москве ?», «Алиса, сделай музыку потише» и прочие простые команды выполнялись без проблем. Но нарастающее чувство неловкости уже на следующий после покупки день отбило всякое желание общаться с голосовым помощником.

И причин тому несколько. Главное — мы всё ещё теряемся при общении с искусственным интеллектом.

А вот и другие проблемы:

1. Голосовые помощники имитируют человеческий голос, но не стиль общения

Признайтесь, что с людьми вы общаетесь гораздо чаще, чем с искусственным интеллектом, да? Лично я — точно чаще. Именно поэтому механическое проговаривание слов мне некомфортно слышать. Мало того, безжизненный голос вгоняет меня в ступор и путает мысли.

Как следствие — я делаю паузы, пытаясь выстроить в голове максимально корректную фразу, что приводит к репликам голосового помощника типа «я вас не поняла» и «повторите, пожалуйста».

Да я ещё ничего не сказал, глупая железяка!

Шутки в исполнении той же Алисы, произносимые с механическими интонациями, вообще звучат крайне жутко для меня. Сразу вспоминаются фильмы типа «Я-робот» и другие неуютные фантазии на тему доминирования машин над человеком.

Та же Siri на моем iPhone — я изредка пользуюсь её услугами, чтобы поставить таймер или будильник. На большее, вроде диктовки сообщений, у меня не хватает терпения.

Что касается Алисы, то этот помощник строит предложения очень не по-человечески: например, если спросить её «Алиса, сколько времени займёт путь до (название улицы)», то в ответ она ответит «до улицы (название) время в пути составит столько-то минут».

Это слушается неестественно, ведь я уже озвучил название улицы в вопросе, какой смысл дублировать это название в ответе? Такие диалоги не дают забыть, что ты пытаешься общаться с программой, которой ещё далеко до человеческой имитации.

2. Слово не воробей: вылетит — не исправишь

Все голосовые помощники очень ограничены в восприятии орфографических нюансов. Например, Сири не может понять слово «человечество», постоянно меняя его на «человечествА».

Я понимаю, что в плане окончаний русский язык достаточно сложный, по сравнению с английским. Но мне интересно, насколько хорошо голосовые помощники различают, например, испанские слова, в которых одна буква в окончании способна полностью поменять смысл слова.

Если сравнивать два сценария поиски информации в интернете:

1. Я в уме составляю предложение, произношу его, голосовой помощник слышит мои слова неправильно. Мне приходится снова активировать помощника и перефразировать свое предложение, возможно несколько раз 2. Я открываю браузер и вбиваю в поиск нужные слова. Через доли секунд я вижу на экране результат.

Понятно, что сценарий без голосового помощника предпочтительнее. И дело тут даже не в возможной косноязычности, а в несовершенстве программы, имитирующей человеческий голос.

Но для меня-то, это неважно. Мне важно быстро получить ответ на свой запрос, потому что 21 век приучил меня к мгновенному обмену информацией. Тут есть два выхода — отказаться от использования Алисы, Сири, Кортаны и прочих ассистентов, или привыкать говорить на понятном им языке.

А опускаться в своей речи до уровня бездушной машины мне не хочется.

3. Голосовым помощникам нет доверия. Могут подставить

Одно из главных отличий программы от человека — отсутствие моральных и этических норм. Голосовой помощник может запросто отправить сообщение или начать дозвон ненужному в данный момент абоненту просто потому, что неправильно расслышал мою речь.

Это совершенно неприемлемо, и в большинстве случаев именно гипотетическая возможность подобных ситуаций буквально отпугивает тех же владельцев iPhone от общения с Siri.

Вдруг я скажу: «Привет, Сири! Соедини меня с Cisco », а глупая программа начнет звонить абоненту «Киска». Мне такой сценарий совершенно не нужен.

Учитывая, что подобных примеров в интернете можно найти великое множество, нам всем нужно помимо изучения особенностей разговорного этикета с программой осваивать писательский талант.

Слабо переименовать все контакты в телефонной книге так, чтобы у голосового ассистента не было ни единого шанса ошибиться в выборе?

4. Мы всё ещё не привыкли общаться с машинами

В целом, основная проблема всех голосовых ассистентов в том, что они до сих пор плохо распознают человеческую речь.

Несмотря на колоссальные суммы в миллиарды долларов, которые ведущие компании тратят на разработку ИИ, интеллект программы всё ещё слишком далёк от совершенства.

Есть мнение, что на данный момент интеллект голосовых помощников даже ниже, чем у обыкновенной пчелы.

Вы когда-нибудь пробовали разговаривать с пчёлами?

Так что сегодня для плодотворного общения с Siri, Алисой и прочими псевдо-человеческими имитациями нужно отключить свой навык красноречия и научиться выражаться простыми короткими фразами.

А если вспомнить, что вместо написания слов мы всё чаще используем пиктограммы Эмодзи, так и до всеобщей деградации недалеко.

Поэтому у нас в офисе вот уже 3-й день Алиса молчит. Гораздо надёжнее и приятнее самому регулировать звук, смотреть маршрут в картах на смартфоне и узнавать погоду на профильных сайтах визуально.

Или нет? Быть может, вы нашли общий язык с голосовым ассистентов в своем гаджете? Расскажите нам в комментариях!