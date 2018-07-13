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50-летняя Алика Смехова стоит на голове в бикини
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50-летняя Алика Смехова стоит на голове в бикини 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Телеведущая заметно постройнела и теперь даст фору любой «фитоняше».
Глядя на эти фотографии, трудно и предположить, что перед нами — 50-летняя известная телеведущая, а не фифа из спортзала. 50-летняя Алика Смехова не только невероятно похудела, но и показала чудеса акробатики… Звезда выложила фото, на котором на одних лишь руках удерживает вес тела. И браво! Стойка получилась идеально ровной.
«Доброе утро, товарищи! Приступаем к производственной гимнастике. Кто-то еще помнит такие позывные по радио?» — подписала снимок Смехова.
Подписчики лишь подивились, как же телеведущей удалось не прибавить и грамма даже на отдыхе. Ведь на фотографии отчетливо заметен накачанный пресс звезды и стройные длинные ножки.
А ведь Алика с сыном улетела на турецкий курорт именно в один из самых роскошных отелей Антальи (ночь в отеле, где остановилась звезда, стоит от 15 тысяч рублей). А мы-то знаем о местном гостеприимстве и ломящихся от яств столах. Но Смехова призналась, что уж точно не собирается себя держать в ежовых рукавицах.
«Теперь завалю вас фотками, все дети со мной; правда, Артем уже не дети. Только тут поняла, что Макар впервые в системе «все включено». Надо сказать, что отель приятно удивил: ощущение, что мы во Франции на Лазурном Берегу — кругом французы и вкусности», — подписала Смехова фотографию с тропическим коктейлем.
Напомним, недавно телеведущая также удивила подписчиков, выложив фото в обтягивающих лосинах и спортивном топе. Подробности тут.
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