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На полигоне Прудбой ЮВО завершилось двухстороннее учение мотострелковых подразделений
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На полигоне Прудбой ЮВО завершилось двухстороннее учение мотострелковых подразделений 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенностью его стала отработка наступательных действий мотострелковых взводов в ночное время в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.
На полигоне Прудбой под Волгоградом завершилось двухстороннее тактическое учение в рамках боевого слаживания в составе взводов соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области.
По замыслу учения мотострелки были подняты по тревоге и совершили марш в район боевого применения в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника, где успешно выполнили поставленные задачи.
Особенностью учения была отработка наступательных действий мотострелковых взводов в ночное время в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.
Следующим этапом боевого слаживания станет ротное тактическое учение, в котором примут участие более 500 военнослужащих, будут задействованы боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия «Хоста».
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