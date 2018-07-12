На полигоне Прудбой ЮВО завершилось двухстороннее учение мотострелковых подразделений

Особенностью его стала отработка наступательных действий мотострелковых взводов в ночное время в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.

На полигоне Прудбой под Волгоградом завершилось двухстороннее тактическое учение в рамках боевого слаживания в составе взводов соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области

По замыслу учения мотострелки были подняты по тревоге и совершили марш в район боевого применения в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника, где успешно выполнили поставленные задачи.

Особенностью учения была отработка наступательных действий мотострелковых взводов в ночное время в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.

Следующим этапом боевого слаживания станет ротное тактическое учение, в котором примут участие более 500 военнослужащих, будут задействованы боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия «Хоста».