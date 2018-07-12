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Пропавший в Кузбассе пенсионер пешком и автостопом прошел тысячу километров
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Пропавший в Кузбассе пенсионер пешком и автостопом прошел тысячу километров 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 12 июл — РИА Новости. Полицейские вернули домой 86-летнего пенсионера из кузбасского Анжеро-Судженска, который без вести пропал в начале лета и был найден в Омской области, куда добрался пешком и на попутных машинах, сообщает региональный главк МВД.
По данным ведомства, об исчезновении пенсионера заявила его пожилая супруга. По её словам, мужчина ушел из дома за хлебом и пропал. Сотрудники полиции организовали поиски и выяснили, что ранее он уже пропадал при аналогичных обстоятельствах и находили его в Новосибирской области, поэтому ориентировку направили в другие регионы. В итоге мужчину нашли в Омской области.
"Местные жители сообщили в дежурную часть, что у одного из домов в селе Троицкое Омского района долгое время находится одинокий пенсионер. Полицейские выяснили, что это пропавший более месяца назад кузбассовец. Оказалось, он отправился пешком по трассе М-51, иногда передвигался на попутных автомобилях. В Омской области пенсионер жил на улице, а местные жители периодически помогали ему с питанием", — говорится в сообщении.
Омские правоохранители сообщили о местонахождении без вести пропавшего кузбасским коллегам, которые собрали деньги на обратный билет, подготовили необходимые документы и направили их в Омск. Накануне пенсионер прибыл в Анжеро-Судженск, где полицейские встретили его и передали родственникам, уточнили в ГУМВД.
Согласно данным онлайн-сервисов, расстояние между Анжеро-Судженском и Омским районом превышает 1 тысячу километров.
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