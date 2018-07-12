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В Прикамье выбрали подрядчика, который снесёт «формальдегидные дома»
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В Прикамье выбрали подрядчика, который снесёт «формальдегидные дома» 

АиФ Пермь 6 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В аукционе участвовали несколько компаний, пять из них допустили до конкурса. Выиграл подрядчик из Прикамья.
«Краевой УКС подвел итоги торгов на право снести формальдегидные дома в микрорайоне «Усольский-2» в Березниках. Аукцион начался 9 июля и длился 2 дня. Победителей аукциона стал ООО «МОНТАЖСТРОЙ-УРАЛ». Экономия бюджета при этом составила 5973%, плата в бюджет Пермского края за право заключить контракт — 58,73 рубля», — сообщили в краевом Минстрое.
Подрядчику предстоит разобрать 58 двухэтажных деревянных и панельных домов в кварталах № 13, 17, 18 и 22 и вывезти весь строительный мусор. Работы необходимо завершить в течение 75 дней с даты подписания контракта. Прибыль компания может получить от продажи материалов, пригодных для дальнейшего использования.
Напомним, посёлок «Усольский-2» построили в правобережной части Березников для переселения жителей города из зоны провалов. Но в 2012 году новостройки тоже пришлось расселить, так как дома признали опасными для проживания — нормативы по концентрации формальдегида в воздухе превысили допустимую норму в 50 раз.
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