В Прикамье выбрали подрядчика, который снесёт «формальдегидные дома»

В аукционе участвовали несколько компаний, пять из них допустили до конкурса. Выиграл подрядчик из Прикамья.

«Краевой УКС подвел итоги торгов на право снести формальдегидные дома в микрорайоне «Усольский-2» в Березниках . Аукцион начался 9 июля и длился 2 дня. Победителей аукциона стал ООО «МОНТАЖСТРОЙ-УРАЛ». Экономия бюджета при этом составила 5973%, плата в бюджет Пермского края за право заключить контракт — 58,73 рубля», — сообщили в краевом Минстрое

Подрядчику предстоит разобрать 58 двухэтажных деревянных и панельных домов в кварталах № 13, 17, 18 и 22 и вывезти весь строительный мусор. Работы необходимо завершить в течение 75 дней с даты подписания контракта. Прибыль компания может получить от продажи материалов, пригодных для дальнейшего использования.

Напомним, посёлок «Усольский-2» построили в правобережной части Березников для переселения жителей города из зоны провалов. Но в 2012 году новостройки тоже пришлось расселить, так как дома признали опасными для проживания — нормативы по концентрации формальдегида в воздухе превысили допустимую норму в 50 раз.