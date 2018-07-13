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На заражённом АЧС свинопроизводстве в Правдинском районе пытаются сохранить оставшихся животных
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На заражённом АЧС свинопроизводстве в Правдинском районе пытаются сохранить оставшихся животных 

Клопс.Ru 3 часа назад
Фото: Клопс.Ru
На Правдинском свинокомплексе пытаются пытаются сохранить свиней. Однако животные продолжают гибнут от АЧС. Об этом корреспонденту «Клопс» сообщил глава Правдинского района Владимир Бакалин.
По его словам, под угрозой заражения находятся десятки тысяч свиней, их вывоз животных с территории комплекса запрещён. Заражённых животных ликвидируют и хоронят на месте.
“Руководство предприятия пытается сохранить поголовье. Свиньи содержатся в разных сараях — всего там помещений 30-40 минимум, — отмечает Бакалин. — Если в один сарай чума попадает, то, конечно, его будут уничтожать. Единоразово в комплексе содержится порядка 60 тысяч свиней. Падеж идёт. Скорее всего, всех животных придётся ликвидировать — я не знаю примеров, когда часть свиней удалось спасти”.
Ранее сообщалось, что на ферме в Калининградской области из-за АЧС погибло 11 тысяч свиней.
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