Как Правдинский район переживает вспышку АЧС: репортаж с места событий

С эпидемией АЧС на территории Правдинского округа ветслужбы борются около месяца. За это время выявлено несколько очагов заражения. Местные фермеры вынуждены избавляться от поголовья свиней. В июле вирус проник на крупнейший свиноводческий комплекс в регионе. «Клопс» выяснил, чем грозит Правдинскому району вспышка АЧС.

Владельцы подсобных хозяйств несут убытки

Впервые вирус африканской чумы свиней в Правдинском районе был зафиксирован в п. Ново-Бийское. Вспышка болезни отмечена на одной из ферм, владелец которой регулярно снабжал свининой местные магазины. Сейчас на хоздворе пустынно, и о разыгравшейся здесь трагедии можно догадаться лишь по табличке с надписью «Карантин. Проезд запрещён». Дорога, ведущая к подворью, засыпана опилками, обработанными дезинфицирующим раствором.

"Сосед держал 200 свиней, единственный в нашем посёлке. В июне животные начали умирать. Приехали ветврачи, сразу выявили чуму. Хозяин потерял всё поголовье. Теперь у него только птицы и бараны остались", — рассказывает житель Ново-Бийского Александр.

Ущерб затронул и сельчан, которые проживают за пределами опасной зоны. В сопредельных поселениях ветслужбы потребовали ликвидировать свиней в подсобных хозяйствах в соответствии с положением о карантине. Больше всего пострадали владельцы молодняка.

"К нам приехали с официальной бумагой, сказали, что надо избавляться. Предложили компенсацию — 95 рублей за килограмм. Я купил поросёнка за 5000 рублей, он весит максимум 15 кг. Оставить животных себе нельзя: за нарушение карантинных правил — большой штраф. Пришлось зарезать поросенка", — рассказал житель Крылово Андрей.

Кто-то из фермеров решил сменить род деятельности, а некоторые планируют разводить на мясо других животных. «У меня в хозяйстве 180 свиней, из-за АЧС от них придётся избавиться. А что поделаешь? Другого способа покончить с чумой нет. Свиней в ближайшее время взвесят, по весу выплатят компенсацию. Пока не знаю, чем займусь дальше. Буду работать на земле, наверное. Возможно, приобрету других животных. Знаю, некоторые производители в Крылово уже закупили телят, коз. Другие увеличили поголовье кур. Прибыли небольшие, только от продажи молока. Животные молодые, на мясо ещё рано», — поделился владелец фермы в Некрасовке Андрей Цупрунов.

Перешли на куриную диету

Из-за АЧС в Правдинском округе из потребительской корзины исчезла свинина. По словам местных жителей, на прилавках в магазинах и на рынках её больше нет.

"Мы все перешли на куриную диету. Говядина дорогая. Свинины в сельских магазинах нет. Кому очень захочется хорошего свиного мяса, придётся ехать в соседние округа. Но карантин уже и до Черняховска дошел, так что остаётся только Калининград ", — рассуждает жительница Липняков Светлана.

Вирус АЧС никак не отразился на поставках колбасных изделий. Проблем с ветчиной, сосисками и прочим ассортиментом нет ни в крупных торговых сетях, ни в сельских магазинах.

"Мы мясо не закупаем. С колбасами и сосисками вообще проблем никаких нет. Была небольшая задержка, но это абсолютно рабочий момент, покупателей это никак не затронуло", — заверяет менеджер ТЦ «Семья» в Правдинске Олеся.

На свинофермах — карантин

“Правдинское свинопроизводство”, принадлежащее группе компаний Russia Baltic Pork Invest, сейчас закрыто для всех посторонних. На въезде в комплекс — предупреждение о карантине, опилки, обработанные дезсредствами. На территорию фермы то и дело въезжают грузовики с дровами и автоцистерны с горючим.

На въезде автомобили дезинфицируют. По окончании работы сменную спецодежду сжигают. Руководство свинопроизводства не озвучивает количество погибших от АЧС свиней. Однако сотрудники ветеринарной службы отмечают, что положение очень серьёзное.

"Сейчас внутри работают специалисты ветслужбы, минсельхоза. Свиньи умирают тысячами — это то, что мы знаем", — говорит сотрудник Правдинской ветстанции Николай Сергеевич (имя изменено).

В июле в округе заработало еще одно предприятие. «Правдинское свинопроизводство-2» под Ермаково запустило репродуктор на несколько тысяч голов. Здесь режим карантина не вводили, безопасность обеспечивают только сотрудники ЧОПа, которые проверяют все прибывающие на территорию комплекса автомобили.

"Посторонним сюда нельзя ради безопасности свиней. Сейчас чума гуляет по области. Работники соблюдают предписанные меры. В цехе ситуация стабильная, зараза не пройдёт", — заверяют охранники.

Вырос спрос на автомобильные покрышки

В Правдинском округе и в близлежащих населённых пунктах говорят о том, что большим спросом пользуются автомобильные покрышки. Их используют для утилизации погибших свиней.

"Вырывается яма, кладутся дрова. На них складируют туши животных, потом покрышки. И всё это сжигают. В округе уже с десяток таких ям. Все они находятся далеко от жилых домов. По нашим данным, в Правдинском районе не осталось ни одного подсобного хозяйства по разведению свиней", — отмечает глава муниципалитета Владимир Бакалин.

Подсчитан ущерб Правдинскому округу из-за АЧС Из-за остановки предпринимательской деятельности и закрытия крупного свинокомплекса бюджет района недополучит миллионы рублей. Но главная проблема — 100 тысяч тонн зерна останутся невостребованными.

“То, что 200 человек свинопроизводства останутся без работы, — не самое страшное. Будем решать эту проблему, к тому же открывается новое производство. У нас 20 тысяч гектаров земли засеяно зерновыми. 80% урожая закупал свинокомплекс для прокорма животных. Сегодня некуда сбыть зерно, его никто не купит. Фактически мы ставим крест на районном производстве зерна. Также бюджет недополучит 40 млн рублей только по сельскохозяйственному налогу. Пострадают и переработчики, у них не будет сырья для производства. Для области это не катастрофа, но для Правдинского округа — уже трагедия”, — отмечает Бакалин.

На днях региональные власти выявили вирус АЧС в компании «Правдинское свинопроизводство». Производственная мощность комплекса оценивается в 180 000 — 190 000 убойных свиней в год. Позже стало известно, что на крупнейшей в области ферме погибло 11 тысяч свиней.